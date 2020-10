LG전자 주방가전, 호주 소비자평가서 잇따른 1위

[아시아경제 이기민 기자] LG전자가 자사의 고성능·고효율 주방가전이 최근 호주 유력 소비자 잡지 초이스(Choice)로부터 잇따라 최고 제품에 선정됐다고 6일 밝혔다.

우선 초이스는 이번 평가에서 LG전자 전자레인지를 2위인 샤프보다 10점 높은 89점으로 1위에 올리며 올해 최고의 전자레인지 브랜드로 꼽았다. 초이스는 모든 제조사의 전자레인지를 대상으로 평균 평점·브랜드 신뢰도·고객만족도·추천제품의 비율 등을 종합해 브랜드를 평가한다.

LG전자 식기세척기, 냉장고 등 다른 주방가전도 초이스로부터 최고 제품으로 인정받았다. LG전자 식기세척기는 지난해 9월 처음으로 초이스 소비자평가 1위에 오른 후 1년 동안 자리를 지키고 있다. 이 제품은 물을 100℃로 끓여 트루스팀(TrueSteam)을 만들어 세척, 살균에 사용한다.

초이스가 최근 실시한 평가에서도 LG전자 식기세척기는 52개 제품 중 가장 높은 평점인 83점을 받아 1위에 올랐다. 평가단은 이 제품이 세척 및 건조 성능, 에너지 효율성 등에서 탁월하다고 평가했다.

LG전자의 프렌치도어 냉장고(모델명: GF-L570PL), 상냉장·하냉동 냉장고(모델명: GB-455WL), 양문형 냉장고(모델명: GS-B680PL)도 초이스의 종류별 냉장고 평가에서 각각 1위에 오르며 추천제품에 선정됐다.

LG전자는 자사의 냉장고가 고객들로부터 좋은 평가를 받는 것은 LG 프리미엄 냉장고의 핵심부품인 인버터 리니어 컴프레서 덕분이라고 설명했다. 모터가 직선운동을 하는 인버터 리니어 컴프레서는 일반 인버터 컴프레서보다 에너지효율이 18% 이상 뛰어나다. 특히 구조가 단순해 내구성이 뛰어나고 소음도 적고, 모터 속도를 자유자재로 조절해 냉장고 온도를 정밀하게 제어할 수 있다.

윤경석 LG전자 키친어플라이언스사업부장 부사장은 “차별화된 핵심기술을 바탕으로 글로벌 프리미엄 주방가전 시장을 지속 선도할 것”이라고 말했다.

