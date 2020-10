與 의원들 "한전, 베트남 붕앙2 석탄발전 투자 결정 철회돼야"

[아시아경제 임춘한 기자] 더불어민주당 일부 의원들이 5일 한국전력이 베트남 붕앙2 석탄발전소 투자 사업을 계획대로 투자하기로 결정한 데 대해 "기후악당을 자임한 것"이라고 비판했다.

이소영 ㆍ양이원영 민주당 의원은 이날 국회 기자회견에서 "한전의 붕앙2 석탄발전 사업 투자는 환경적으로 나쁠 뿐만 아니라 경제적으로도 어리석은 결정"이라며 "한전의 결정은 즉각 철회돼야 한다"고 밝혔다.

이들은 "지금까지 정부는 국내에서 탈석탄 정책을 추진해왔고 그린뉴딜을 통한 친환경경제로의 전환을 가속하겠다고 했는데, 해외에 '반(反)그린' 사업인 석탄발전소를 건설하는 것은 모순"이라고 지적했다.

이들은 "베트남 붕앙2 발전소에서는 30년 동안 온실가스 2억 톤 이상을 배출하게 되는데, 이는 우리 정부가 그린뉴딜 추진으로 2025년까지 감축하겠다고 발표한 1천229만 톤의 16배가 넘는다"고 주장했다.

이들은 "우리나라는 세계에서 기후 악당으로 평가받고 있는데, 오늘 한전 결정은 이를 스스로 증명한 것"이라면서 "석탄발전 투자는 기후 위기를 심화시키고, 한국 기업 제품에 대한 보이콧 운동, 투자 감소 현상으로 이어질 수 있다"고 말했다.

