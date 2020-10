메디톡스, 1주당 1000원 현금배당 결정

[아시아경제 임춘한 기자] 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 213,400 전일대비 2,400 등락률 +1.14% 거래량 41,800 전일가 211,000 2020.10.05 15:30 장마감 관련기사 한달 앞으로 다가온 '보톡스 운명의 날', 최종 승자는?ITC 예비판결 재검토…대웅 "최종승소 자신" vs 메디 "통상 절차"(종합)대웅제약 "ITC 이의제기 수용, '보톡스 분쟁' 원점으로" close 는 5일 보통주 1주당 1000원을 현금 배당한다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr