시련 이겨낸 여성 농업인, 수기공모전 대상 당선

제4회 여성농업인 수기 공모전 당선작 발표

[세종=아시아경제 김현정 기자] 농림축산식품부는 6일 '농촌 별별 이야기를 들려주세요'를 주제로 개최된 '제4회 여성농업인 수기 공모전'의 당선작을 발표했다. 올해로 4회째를 맞는 이번 공모전은 여성농업인이 공모전에 참여해 직업인으로서 자긍심 고취와 문예창작 활동을 통해 삶의 만족도를 높이기 위해 기획됐다.

대상은 전남 진도의 오승희씨가 수상했다. 한우 사육과 태풍 피해, 그리고 아들을 떠나보낸 아픔 등의 시련을 무농약 키위 농사로 극복하고 건강한 먹거리를 생산하는 농부의 이야기를 ‘나는 농부다’라는 작품에 의연하고 당당하게 담았다는 평이다.

오승희씨는 여성농업인들에게 농부의 아내, 보조자가 아닌 농업인으로서 우리만이 할 수 있는 일들을 당당히 해 나가자는 응원을 전하는 동시에 여성농업인들의 수기공모전 참여를 권했다.

이번 공모전은 작년보다 작품의 완성도가 높아지고, 젊은 여성농업인의 참여율도 증가했다. 농촌 생활에서 여성농업인이 경험한 소소한 일상과 역경을 이겨낸 사례, 귀농 및 청년 여성농업인·다문화 여성의 농촌 적응기 등 다양한 소재의 작품이 출품됐다.

2018년 ‘조경희 수필문학 대상’ 외 다수의 상을 수상한 수필가 반숙자씨를 비롯한 5명의 심사위원이 여성농업인으로서의 자긍심, 체험의 현장성, 작품성 등을 기준으로 심사·선정했다. 공모전 수상작 20편은 작품집으로 제작하여 수상자와 지자체 등 농업관련 기관에 배포된다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr