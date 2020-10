광주시, 구직청년 교통비 지원 대상자 2차 모집

만19~34세 미취업청년 170명 대상…23일까지 온라인 접수

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 구직청년 교통비(교통카드 30만원) 2차 지원 대상자를 모집한다고 5일 밝혔다.

구직청년 교통비 지원은 광주시가 구직청년들의 교통비 부담을 덜어주고 적극적인 구직활동을 촉진하기 위해 2017년 도입한 사업으로, 올해 7월초 1차 대상자 1668명을 선정해 1인당 30만 원을 지원했다.

2차 모집 대상자는 170명으로 광주에 거주하는 만 19세부터 34세까지 미취업 청년이면서, 기준 중위소득 150% 이하이면 신청할 수 있다.

지원 신청은 오는 19일부터 23일까지 광주청년센터 홈페이지에서 온라인으로 하면 된다.

최종 선정자는 28일 시 홈페이지에 공지하고 개별 문자도 안내할 예정이다.

선정된 대상자에게는 30만 원이 충전된 대중 교통카드를 지급하며, 전국 시내버스, 지하철, 고속버스, KTX, 광주시내 택시에서 사용할 수 있다.

강영숙 시 여성가족국장은 “청년교통카드는 단순히 교통비를 지원하는 의미를 넘어 지역 청년의 자존감을 충전해준다는 의미를 담고 있다”며 “청년들의 적극적인 구직활동 촉진에 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr