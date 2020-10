무안군, 코로나19 확산방지 ‘종교시설 현장점검’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 사회적 거리두기 2단계 시행에 따라 지난 8월 23일부터 관내 교회 179개소에 1:1 전담자를 지정해 매주 일요일 예배 시작 전 현장방문 점검을 하고 있다고 5일 밝혔다.

점검 내용은 실내 50인 이상, 실외 100인 이상 집합금지 준수 여부, 손 소독제 비치 여부, 마스크 착용 여부, 출입자 명부 작성, 이용자 간 2m 이상 간격 유지 등 방역수칙 준수 여부이다.

박상규 무안군기독교 연합 회장은 “사회적 거리두기의 필요성에 대해 적극적으로 공감하고 있으며, 코로나19 예방을 위해 방역수칙을 철저히 준수하겠다”고 말했다.

군 관계자는 “지역사회 확산 방지를 위해 종교계와 간담회를 개최하고 방역 소독과 물품 지원을 실시했다”며 “현장점검 결과 우리 군 교회는 방역수칙을 철저히 이행하고 있으며, 앞으로도 지속적인 협력체계를 구축해 감염병이 더 퍼지지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

