[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 나주경찰서는 부부싸움을 하다 아내를 숨지게 한 혐의(살인)로 80대 남성 A씨를 현행범 체포했다고 5일 밝혔다.

A씨는 지난 4일 오후 전남 나주시 자신의 주택에서 아내인 70대 여성 B씨를 폭행해 숨지게 한 혐의다.

이 부부의 아들이 이날 오전 7시께 부모님 집을 찾아가 쓰러져 있는 두 사람을 발견하고 경찰에 신고했다.

아들은 전날 밤 “아버지가 때린다”며 도움을 요청한 어머니의 전화를 받고 날이 밝자 집을 찾아간 것으로 알려졌다.

A씨는 범행 이후 음독해 병원 치료를 받고 있지만, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨의 건강이 회복되는 대로 아들의 진술 등을 토대로 정확한 사건 경위를 조사할 예정이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr