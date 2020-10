30억 뿌렸지만…'가치삽시다' 입점업체, 70%는 매출 '제로'

[아시아경제 이지은 기자] 중소벤처기업부가 운영 중인 '가치삽시다' 플랫폼에 입점한 업체 가운데 약 70%는 매출이 제로(0)인 것으로 나타났다.

최승재 국민의힘 의원은 '가치삽시다'에 입점한 전체 1215개 업체의 매출을 전수조사한 결과, 829곳의 매출이 전혀 없는 것으로 나타났다고 5일 밝혔다.

상품을 100만 원어치도 채 팔지 못한 업체는 292곳이나 됐고, 1000만 원 이상의 매출을 올린 업체는 전체의 1.3%(16곳)에 불과했다.

가치삽시다 플랫폼은 지난해 12월부터 중소상공인과 자영업자들의 판로개척을 위해 개설한 온라인 쇼핑몰로, 지난 5월 문재인 대통령이 '가치삽시다' 브랜드가 적힌 마스크를 쓰고 나와 홍보를 해 화제가 되기도 했다.

하지만 플랫폼에 올라온 상품은 민간에서 운영 중인 온라인 쇼핑몰에 이미 입점해 있는 업체들의 상품이 대부분이고, 이 플랫폼에 처음 입점한 중소상공인·자영업자는 10% 수준에 불과했다. 플랫폼 운영 예산은 지난해 7억1900만 원, 올해 24억 원 등 30억 원 이상이 투입됐다.

최 의원은 "'가치삽시다' 플랫폼은 시작 단계부터 민간 온라인 쇼핑몰과의 차별화된 전략 부재 등 여러 가지 문제점이 드러나면서 소비자들의 주목을 받지 못하고 있다"며 "인지도가 높은 이른바 잘 나가는 상품 중심이 아니라 지속적인 교육과 컨설팅 등을 통해 점진적으로 성공사례를 만들어 확대해 나갈 필요가 있다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr