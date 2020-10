현동 ‘가야유물’ 창원시립마산박물관에서 특별전 개최

국립김해박물관과 가야의 명품토기 전시 행사 열어

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 13일부터 12월 13일까지 두 달간 창원시립마산박물관에서 국립김해박물관과 공동으로 ‘가야의 또 다른 항구, 현동’ 특별전을 개최한다고 5일 밝혔다.

이번 특별전은 30년 전부터 시작된 현동 유적의 발굴성과를 체계적으로 정리하고, 창원지역의 가야사 조사와 연구, 복원 등을 하기 위해 마련된 것으로, 마산 덕동만을 중심으로 한 가야 여러 나라는 물론 왜(일본)와의 교류 관계를 살펴볼 수 있다.

이번 특별전의 대표 유물인 배모양토기는 당시 가야의 해상교육을 예측하게 할 수 있는 것으로, 우리나라에서 나온 최고 명품토기로 알려져 있다. 이어 오리 몸체에 낙타 머리가 붙은 특이한 토기와 가야의 제철 관련 자료, 아라가야를 중심으로 한 각 가야의 토기 등 230여점을 전시한다.

특히 2019년 삼한문화재연구원에서 발굴 조사한 현동 유적 출토 유물들을 시민들에게 최초로 공개하고, 최근 유행하고 있는 수장고형 전시 연출과 감각적인 디자인으로 압도적인 분위기 연출과 당시 지배자의 무덤 복원을 통한 현장감 있는 전시를 선보인다.

특별전에 대한 이해를 높이고 관람객의 관심과 흥미를 유발하기 위한 체험행사와 강연, 시연행사, 음악회 등 다양한 부대행사도 운영한다.

관람객들이 가야문화를 쉽고 친숙하게 느낄 수 있도록 4차 산업혁명시대 핵심기술인 3D프린팅기술로 복원되는 가야 상형토기 시연행사와 창원시립교향악단과 함께하는 힐링음악회도 개최할 예정이다.

허성무 창원시장은 “이번 특별전을 통해 현동 유적에서 출토한 다양한 가야 유물을 시민들에게 최초로 공개하는 전시회로 의미가 있으며, 가야문화권에 대한 시민들의 관심과 이해를 높이는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

