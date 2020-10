주호영 "경찰이 방역하는 국가 돼…文대통령, 국민에게 겁먹었나"

"경찰 앞세워 산성 쌓은 文대통령, 한글날에는 직접 나와 생각 밝혀야"

[아시아경제 김혜민 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 5일 "보건당국이 아니라 경찰이 방역하는 경찰방역국가가 됐다"며 "문재인 대통령은 국민 비판이 두려워서 철통같은 산성을 쌓았는가"라고 비판했다.

주 원내대표는 이날 오전 서울 여의도 당사에서 열린 비상대책위원회 회의에서 "국경일인 개천절에 태극기를 들고 있다는 이유로 검문 당하고 의심을 받는 웃지 못할 희극이 생겼다"며 이 같이 말했다.

그는 문 대통령을 향해 "선거 과정에서 광화문에 나와 시민들과 기탄없이 대화하겠다고 말해놓고 왜 경찰을 앞세워 철통 같은 산성을 쌓는가"라며 "국정에 대한 국민들의 비판이 두려워서 방역을 이유로 산성을 쌓고 90여군데 검문소를 설치하고 1만명이 넘는 경찰을 동원하는 것인가"라고 날을 세웠다.

주 원내대표는 "우리당은 집회에 참여하지 않았고 집회를 찬성하지도 않지만 국민이 갖는 헌법상 권리, 법원이 인정한 권리를 침해하는 것에 단호히 반대한다"며 "한글날에는 부디 직접 나와서 국민들의 말을 듣고 본인의 생각을 밝혀달라"고 촉구했다.

그는 추미애 장관 아들의 병역특혜 논란에 대해 "누구든지 자기 재판에 관여해선 안 된다. 특검을 추진해서라도 명백히 정의를 바로세울 것"이라고 엄포를 놨다. 북한의 우리 국민 피격사건에 대해서도 "정부가 자신들의 필요에 따라 정보를 들어내기도, 왜곡하기도 하는 일을 되풀이하고 있다"며 "지금이라도 사실에 근거해 제대로 밝히고 재발방지 대책을 내놔야 한다"고 말했다.

그는 오는 7일부터 시작되는 국정감사 관련 여야 증인합의 문제에 대해 "국감은 정부기관을 상대로 하는 것이어서 원칙적으로 민간인을 증인으로 소환하는 것을 가급적 자제하는 것이 바람직하다"면서도 "국감에 꼭 필요한 증인을 여당이 거부하는 것은 잘못된 일"이라고 밝혔다.

주 원내대표는 이와 함께 이개호 농림축산식품해양수산위원장과 도종환 문화체육관광위원장이 지난해까지 각 피감기관의 장관을 맡았다며 교체를 요구했다. 그는 "피감기관의 장을 한 사람들이 국감을 진행하는 것 자체가 코미디"라며 "자기가 자기를 감사하는 것 밖에 안돼 이해충돌이 심각하다"고 말했다. 이어 "우리당 소속 의원에 대해 이해충돌이라고 비판한 기준을 자신들의 위원장에게도 같이 적용해달라"고 덧붙였다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr