메드팩토, 미국 면역항암학회서 2건 성과 발표

백토서팁 바이오마커 ‘VRGS’ 초기성과 구두 발표 대상으로 선정

백토서팁-임핀지 병용임상2a상 중간결과 공유 예정

[아시아경제 구은모 기자] 메드팩토는 다음달 미국에서 열리는 면역항암학회 학술대회(SITC 2020)에서 '백토서팁'에 대한 두 건의 성과 발표가 확정됐다고 5일 밝혔다.

현재 메드팩토는 이번 임상에서 환자의 유전체 분석을 통해 'VRGS'라는 바이오마커를 발굴, 반응률에 따른 환자 맞춤형 치료를 목표로 검증을 진행하고 있다. 회사 측은 이 같은 임상이 정립되면 치료 효과가 높을 것으로 예측되는 환자에게만 약물을 선별 투여할 수 있어 결과적으로 치료 효과의 획기적 향상이 기대된다는 입장이다.

이와 함께 이번 학회에서는 비소세포폐암 환자를 대상으로 하는 백토서팁과 면역항암제 '임핀지' 병용 임상 1b/2a상 중간 결과도 발표된다.

이 임상은 현재 1b상을 완료하고 2a상 단계에 있으며, 치료 가능성이 높은 환자들이 많이 포함된 PD-L1 발현 1% 이상을 대상으로 투여를 실시하고 있어 의미 있는 임상 결과가 도출될 것으로 전망하고 있다.

메드팩토는 지난해 SITC에서 PD-L1 발현 25% 미만인 환자를 대상으로 치료를 시도해 객관적 반응률(ORR) 16.7%를 기록한 바 있다. 이는 '임핀지' 단독 투여 ORR 2.8%에 비해 크게 높은 수치이다.

메드팩토 관계자는 "바이오마커 발굴에 대한 초기성과는 11월13일에 구두로 발표할 예정"이라며 "이번 성과 발표는 백토서팁의 높은 의료적 가치를 보여주는 동시에 메드팩토가 진행하는 향후 임상의 성공 가능성을 엿볼 수 있을 것"이라고 말했다.

올해 SITC는 다음달 10일부터 14일까지 온라인으로 개최된다.

백토서팁은 2008~2013년까지 교육과학기술부의 지원을 받아 이화여대에서 발굴한 신약후보물질로 메드팩토가 국가항암신약개발사업단(국립암센터 주관, 보건복지부 지정)과 공동으로 임상1상을 수행한 바 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr