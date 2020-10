한국 여성운동 선구자 이이효재 교수 별세

국내 최초의 여성학 강좌 학부 개설 주도

호주제 폐지, 동일노동 동일임금 등 이끌어

국내 여성운동의 기반을 다진 이이효재 이화여대 명예교수가 4일 별세했다. 향년 96세.

고인은 1924년 경남 마산에서 태어났다. 1958년 모교인 이화여대에 사회학과를 창설하면서 교수로 부임했다. 버클리 캘리포니아대(UC버클리)에서 사회학 박사과정을 수료한 그는 1977년 국내 최초의 여성학 강좌 학부 개설을 주도했다. 한국 실정에 맞는 여성학 연구에 힘쓰는 한편 한국여성민우회 초대 회장, 한국여성단체연합 회장 등을 지내며 초창기 여성운동을 이끌었다. 호주제 폐지, 동일노동 동일임금, 국회의원 비례대표제 도입, 50% 여성 할당제, 부모 성 같이 쓰기, 차별호봉 철폐 등이다. 1980년에는 광주 학살을 자행한 군사정권에 저항하는 시국선언에 동참해 교수직에서 해임됐다 복직되는 아픔을 겪었다.

고인은 한국정신대문제대책협의회(정대협) 결성에도 참여했다. 1991년 공동대표를 맡는 등 일본군 성노예제 문제를 국제적으로 공론화했다. 그는 사회학자로도 왕성하게 활동했다. 남북 분단이 여성, 가족, 사회 구조에 끼친 영향을 분석한 ‘분단사회학’을 개척했고, 1997년부터 고향에서 지역 여성들과 함께 ‘기적의 도서관’을 운영했다.

유족으로는 딸 이희경씨와 동생 이은화(전 이화여대 교수)·효숙·성숙씨 등이 있다. 장례는 여성단체들이 주관하는 여성장으로 치러진다. 권인숙 더불어민주당 의원, 김상희 국회부의장, 김영순 한국여성단체연합 대표, 이나영 정의기억연대 이사장, 장필화 한국여성재단 이사장, 장하진·지은희 전 여성부 장관, 최영애 국가인권위원장, 한명숙 전 국무총리 등이 공동장례위원장으로 참여한다. 빈소는 창원경상대학교병원 장례식장, 발인은 6일 오전 8시다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr