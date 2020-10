올 겨울 대세 패션 '플리스'…百단독 기획 쏟아진다

롯데百, 블랙야크 폴라베어 플리스 단독 출시

[아시아경제 차민영 기자] 지난해 품절 대란을 일으켰던 플리스가 올 겨울에도 인기를 끌 전망이다.

롯데백화점은 블랙야크와 단독 기획해 선보인 한정판 상품 '폴라베어 플리스'를 라이브 커머스 채널인 '100LIVE'에서 오는 6일 오후 6시 30분부터 판매한다고 5일 밝혔다. 북극곰 흰 털의 보온 기능성에서 영감을 얻은 제품이다. 지난 1일부터 통합 온라인몰 롯데온에서도 단독 판매 중이며, 선착순으로 친환경 클린켄틴 보온 보냉병 사은품이 지급된다.

플리스는 지난해 MZ(밀레니얼 세대와 Z세대의 합성어) 세대 사이에서 뜬 뉴트로 패션 트렌드에 힘입어 대세로 자리매김했다. 한 때는 겨울철 실내용이나 아우터 안에 입는 이너웨어로 입던 직장인들의 패션이었지만 뉴트로 패션 대열에 힘입어 가을·겨울 필수 아우터로 자리잡았다.

올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향으로 등산 취미가 늘면서 산행 등 아웃도어 활동에 적합한 플리스도 수혜를 입을 것으로 관측된다. MZ세대는 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 해시태그(#) 등산, 등산도시락, 차박, 캠핑 등을 남기며 인증샷을 쏟아냈다. 산행 커뮤니티 플랫폼 블랙야크 알파인 클럽 가입자 수는 18만명을 돌파했다.

이번 폴라베어 플리스 역시 롱패딩에 비해 거추장스럽지 않고 구김이 쉽게 생기지 않아 활동성이 좋다. 소재 특성상 이물질이 묻어도 쉽게 닦아낼 수 있고 보온성도 높다. 기본 디자인인 '폴라베어 플리스', 후드 일체형 디자인의 '폴라베어 후드 플리스', 무릎 아래까지 내려오는 긴 기장의 '폴라베어 롱 플리스' 3개 라인을 출시했다. 아이보리, 블랙, 샌드, 베이지, 블랙 올리브, 더스티 핑크 등 라인별로 각각 다른 컬러를 준비했으며 포인트 컬러가 적용됐다.

강대영 롯데백화점 치프바이어는 "올 해도 플리스는 대세 아이템으로 인기가 있을 것으로 예상되고 다양한 컬러와 스타일로 준비된 폴라베어 플리스는 가족, 연인, 친구와 함께 입기 좋은 패션 아이템"이라며 "위축된 소비 심리를 고려하여 책정한 합리적인 가격으로 부담 없이 한정판 상품을 구매하실 수 준비했다"라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr