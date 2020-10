주호영 "사실상 코로나 계엄령" vs 윤건영 "개천절 집회 세력만 보이나"

주호영 "'재인산성'이 국민을 슬프게 해"

[아시아경제 김수완 기자] 윤건영 더불어민주당 의원이 정부의 개천절 집회 봉쇄를 비판한 주호영 국민의힘 원내대표를 향해 "그럼 개천절 집회를 허용했어야 한다는 얘기냐"며 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 고통받는 국민은 보이지 않고 개천절 집회를 주장하는 그분들만 보이냐"고 비판했다.

윤 의원은 4일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "추석 민심을 현장에서 보고 들었을 제1야당 대표의 추석 직후 첫 메시지가 놀랍다 못해 충격적"이라며 이같이 지적했다.

이어 정부가 개천절 집회를 막기 위해 광화문 광장을 경찰 버스로 막은 것을 두고 주 원내대표가 "재인산성", "코로나19 계엄령"이라고 지적한 것에 대해서는 "주 원내대표께서 개천절 집회를 막은 것에 대해 시비를 건다"며 "평화로운 집회를 폭력적인 방식으로 차단하려 했던 '명박산성'과, 군사독재를 유지하기 위해 평범한 일상까지 제한했던 '계엄령'의 기억을 다시 불러일으키고 있다"고 비판했다.

그러면서 "두 가지 모두 국민의힘의 '조상'격인 분들이 하셨던 일들인데 주 원내대표는 그걸 잊었나 보다"라고 비꼬았다.

윤 의원은 "'명박산성'이 막은 것은 대한민국의 민주주의였다. 그러나 어제 설치된 광장의 차벽은 코로나19를 막은 것이다. 분명히 다르다"며 "8·15 광화문 집회로부터 불과 두 달이 채 안 되었는데, 벌써 잊었나"라고 꼬집었다.

이어 그는 "책임 있는 야당이라면, 최소한 개천절 집회는 해서는 안 된다고 단호하게 이야기해야 한다. 과격한 지지 세력의 눈치만 볼 것이 아니라 말이다"라며 "억지는 그만 쓰시고, 국민의 걱정에서부터 시작하자"고 말했다.

앞서 주 원내대표는 이날 국회 기자간담회에서 개천절 집회를 막기 위한 정부의 광화문광장 봉쇄 조치에 대해 "광화문 광장을 경찰 버스로 겹겹이 쌓은 '재인산성'이 국민을 슬프게 했다"며 "사실상 코로나19 계엄령을 선포했던 것"이라고 지적했다.

주 원내대표는 "의료방역, 보건방역은 온데간데없고 정치방역, 경찰방역 국가가 됐다"며 "헌법이 보장하고 법원이 인정한 집회 시위의 자유까지 사실상 방해하고 금지하는 공권력을 행사한 것"이라고 비판했다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr