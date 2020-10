양향자 "월북자 때문에 전쟁이라도 하라는 건가…北과 똑같은 대응"

[아시아경제 나한아 기자] 양향자 더불어민주당 최고위원이, 북한 측 피격 사망 공무원 사건을 두고 여당을 비난하며 책임을 묻는 세력을 향해 "혹세무민(惑世誣民)"이라며 강하게 비판했다.

양 최고위원은 3일 자신의 페이스북을 통해 "월북자라고 할지라도 비무장 민간인을 사살한 북한 세력과, 그 월북자를 구하기 위해 전면적 무력충돌을 불사하지 않고 뭐 했냐며 대한민국 대통령과 정부를 공격하는 세력이 있다"며 "이 두 세력은 일맥상통한 혹세무민"이라고 했다.

이어서 "비슷한 두 세력 모두 용납할 수 없고 배척해야 할 대상"이라며 "야당은 월북 정황을 인정했음에도 믿을 수 없다고 말을 바꾸어 정쟁을 이어가고 있다"라고 지적했다.

또, 사망 공무원을 '월북자'라고 단언하면서 월북자를 구하기 위해 군 동원은 있을 수 없다며 "월북 때문에 전쟁도 불사하라는 뜻인가"라고 반박했다.

그러면서 그는 "비무장 민간인에 대한 (북한군) 피격은 어떤 말로도 해명될 수 없다"라면서 "하지만 그것이 월북자를 위해 무력대응도 감수해야 한다는 이유는 되지 못한다. 북과 다름없는 대응 방식"이라고 했다.

양 최고위원은 "고인의 유해는 빨리 가족의 품으로 보내고 진상 규명에 힘 쏟아야 한다"며 "철 지난 북풍은 미래통합당에 두고 와라"라고 당부했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr