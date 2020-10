정 총리 "국민 위협 불법 집회, 어떤 명분도 지지받을 수 없어"

제4352주년 개천절 경축식 축사

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 3일 "국민의 생명과 안전을 위협하는 불법 집회는 그 어떤 명분으로도 지지받을 수 없다"며 "지역과 계층, 세대와 이념의 벽을 뛰어넘어 하나 되는 대한민국의 힘을 보여달라" 당부했다.

정 총리는 이날 서울 국립민속박물관에서 열린 제4352주년 개천절 경축식 축사를 통해 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 앞에 여야가 따로 있을 수 없다"며 이같이 말했다.

그러면서 "통큰 협치를 통해 분열의 불씨를 잠재우고 위기 극복의 견인차가 돼 주길 바란다"고 강조했다.

정 총리는 "코로나19는 위기를 넘어 비극의 양상으로 치닫고 있다. 세계 각지에서 수많은 생명이 목숨을 잃고, 경제는 곤두박질치고 있다"며 "사람이 사람을 두려워하고, 인간관계는 물론 국경의 문마저 닫히고 있다"고 언급했다.

이어 "대한민국 역시 세계적 환난 앞에 결코 자유로울 수 없다. 많은 영세기업과 가게들이 하나, 둘 문을 닫고 있으며, 이 닫힌 문은 국민의 생계이자 목숨"이라며 "더 큰 문제는 한 번 닫힌 문은 혼자서는 다시 열기 어렵다는 것"이라고 설명했다.

정 총리는 또 "정부는 국민의 생명을 지키고 위기를 막아내는 방파제가 될 것"이라며 "대한민국은 강한 나라"라고 말했다.

아울러 "경제대국들이 코로나 환난에 무릎 꿇을 때, 우리는 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 최고의 경제성장률로 당당하게 맞서고 있다"며 "세계가 경탄하고 세계를 압도하는 이 힘은 모두 국민이 만들어 낸 것"이라고 피력했다.

정 총리는 "우리 겨레가 품었던 원대한 꿈이 실현되는 새로운 개천의 역사를 향해 나가자"며 "4차 산업혁명과 포스트 코로나 시대를 이끌어갈 '선도국가', 국민의 삶을 지탱하는 '포용사회', 더 큰 대한민국을 향한 '국민통합'의 기치는 바로 그 꿈을 실현하는 길라잡이가 될 것"이라고 강조했다.

그러면서 "정부는 널리 인간을 이롭게 하라는 홍익인간의 정신 그리고 하늘의 뜻을 구하는 재세이화의 자세로 국민과 함께 하겠다"고 덧붙였다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr