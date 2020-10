문대통령, 코로나19 확진 트럼프에 위로전 보낸다

쾌유 내용 담긴 위로전 전달 예정

[아시아경제 장세희 기자]문재인 대통령이 2일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 양성 판정을 받은 도널드 트럼프 미국 대통령에게 위로전을 보낼 전망이다.

문 대통령은 이날 트럼프 대통령이 트위터를 통해 확진 소식을 알린 직후 참모들로부터 관련 보고를 받고 쾌유를 기원하는 내용이 담긴 위로전을 발송하기로 했다.

지난 4월에는 코로나19에 감염된 보리스 존슨 영국 총리가 증세가 악화해 입원하자 트위터로 위로의 뜻을 밝혔다.

문 대통령은 당시 트위터에 "얼마 전 주요 20개국(G20) 화상 정상회의에서 뵀는데 갑작스러운 총리의 입원 소식을 듣고 매우 놀랍고 안타까웠다"며 "영국의 코로나 상황이 조속히 안정돼 가까운 시일 내 총리를 만나 뵙기를 고대한다"고 적었다.

한편 트럼프 대통령은 자신의 부인 멜라니아 여사와 함께 이날 코로나19 확진 판정을 받았다. 앞서 측근 가운데 한명인 호프 힉스 보좌관이 코로나19에 감염된 사실을 확인한 뒤 검체 검사를 받고 격리 중이었다.

