"싸구려 입에서…" 진중권, 유시민 "너무 고급스러운 비유" 자평 비판

[아시아경제 나한아 기자] 진중권 전 동양대 교수가 유시민 (사람사는세상) 노무현재단 이사장의 "계몽 군주, 내가 고급스럽게 말했나"라는 발언에 "싸구려 입에서 고급스러운 비유가 나오겠어요?"라며 비꼬았다.

진 전 교수는 지난 1일 자신의 페이스북 올린 글에서 유 이사장을 향해 "증거인멸을 증거보전이라 하던 개그 감각으로, 이젠 블랙 유머에 도전하나 보다"라며 이같이 말했다.

그는 북한군 피격 사망 공무원 사건을 언급하며 "어느 나라 계몽 군주가 고모부를 처형하고, 이복형을 암살하고, 코로나 방역에 소총을 사용합니까"라고 지적했다.

이어 "살해당한 사람 장례식장에서 범인이 '계몽 범인'이라 하는 격"이라며 유 이사장의 '계몽 군주'발언을 맹렬히 비판했다.

한편 유 이사장은 지난달 25일 노무현재단 유튜브 채널에서 방송된 '10·4 남북공동선언 13주년 기념행사 토론회'에서 "김 위원장의 리더십 스타일이 그 이전과는 다르다"라며 "계몽 군주 같다"라고 말해 논란을 샀다.

유 이사장은 논란 이후에 지난달 30일 유튜브 방송 ‘김어준의 다스뵈이다’에 출연해 "너무 고급스러운 비유를 했나 보다. 배운 게 죄다"라며 '계몽 군주'표현에 문제가 없다는 식으로 일관했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr