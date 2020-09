[아시아경제 이현주 기자] 숭실대학교는 2021학년도 수시모집 원서접수 마감 결과 최종 11.97대 1의 경쟁률을 기록했다고 29일 밝혔다.

전형별로는 학생부종합전형 경쟁률이 평균 8.26대 1, 학생부우수자전형 7.06대 1, 논술우수자전형은 35.82대 1을 기록했다. SW특기자전형은 25명 모집에 153명이 지원해 평균 6.12대 1의 경쟁률을 나타냈다. 이 밖에 예체능우수인재전형은 46.81대 1로 나타났다.

가장 높은 경쟁률을 보인 언론홍보학과는 4명 모집에 247명이 지원해 61.75대 1을 기록했다.

