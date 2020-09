[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 다음 달까지 공정입찰 시스템 평가기준을 마련한다.

GH는 지난 6월 공정입찰 시스템 첫 도입 예고 후 홈페이지 의견 조회 및 민간기업 정담회를 통해 도출한 공정입찰 시스템에 대한 최종 평가기준을 마련하기로 하고 다음 달 8일까지 추가 의견을 받는다고 30일 밝혔다. 의견은 GH 홈페이지(www.gh.or.kr)를 통해 하면 된다.

GH는 추가 의견을 반영한 최종 평가기준을 다음 달 중 마련할 계획이다.

공정입찰 시스템은 공공입찰에 참여하는 기업이 사업을 낙찰받기 위한 영업행위보다 자체 윤리경영 및 기술개발을 강화하도록 기업의 공정입찰 노력을 평가ㆍ인증하는 시스템이다.

GH는 시스템 도입을 위한 1단계 추진방안으로 민간사업자 공모 평가, 설계공모 심사, 기술용역 제안서 평가에 공정입찰 노력도를 반영한다.

