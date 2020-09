정 총리, 유엔 총회 계기 개발재원 정상급 회의 참여

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 29일 제75차 유엔총회 계기 개최되는 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 시대의 개발재원을 위한 정상회의'에 화상으로 참석, 지속가능한 회복을 위한 우리 정부의 활동과 기여에 대해 연설할 예정이라고 총리실이 밝혔다.

이번 회의는 유엔사무총장, 캐나다 총리, 자메이카 총리 주재로 개최되는 정상급 회의로, 코로나19 시대의 개도국 지속가능발전목표(SDGs) 이행 지원을 위한 재원 마련 방안을 다룬다.

정 총리는 국제사회의 지속가능한 회복을 위한 우리 정부의 기여 방안으로서 ▲한국판 뉴딜을 통한 디지털?녹색 전환 및 사회 안전망 강화 ▲방역경험 공유 및 코로나19 대응을 위한 공적개발원조(ODA) 확대 ▲국가결정기여(NDC) 갱신 등을 통한 파리 협정의 충실한 이행 ▲주요 20개국(G20)·파리클럽의 채무상환유예조치(DSSI) 참여 등을 설명할 예정이다.

우리 정부는 앞으로도 개도국의 코로나19 대응 노력을 적극 지원해나가면서 지구촌의 지속가능한 회복을 위한 국제사회의 논의에 참여할 계획이다.

이번 정상급 회의는 UN Web TV, 페이스북 등을 통해 참관할 수 있다.

