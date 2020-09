[라이레터]갑자기 분위기 환절기…트러블 물리칠 스킨케어

듀크레이 '케라크닐 PP 크림'

디오디너리 '히알루로닉 애시드 2%+B5'

[컬처&라이프부 김은지 기자]*반말모드 주의*

'라이레터'가 한여름, 장마철을 견디며 무려 세 번째 편지로 돌아왔어. 의문의 생명력을 자랑 중인 라이레터의 이번 주제는 <'갑자기 분위기 환절기'에 대처하는 방법> 이야.

요즘 길거리나 대중교통을 보면 혼란스럽지 않아? 누구는 반팔에 반바지를 입고 있고, 누구는 두터운 니트나 후드를, 누구는 카디건 또는 트렌치코트를 걸치고 있잖아.

피부도 혼돈에 빠졌어. 급작스럽게 변한 날씨에 적응하지 못하고 하루하루 건조해져만 가. 여기에 마스크 마찰 공격까지 더해지니…각질·트러블 폭발! 정말 난감하다구. 총체적 난국에 빠지기 전 얼른 수습에 들어가야겠지? 이제는 생필품이 되어버린, 가까이에 둬야 마음이 편-안해지는 트러블 스킨케어 아이템 두 가지를 소개해볼게.

환절기 PICK①

듀크레이 '케라크닐 PP 크림'

역시 베스트 제품은 달라. 듀크레이 '케라크닐 PP 크림'은 거울을 볼 때마다 시무룩해지게 만드는 트러블을 해치우는 데 도움을 줘. 삐죽 튀어나온 뾰루지에 '케라크닐 PP 크림'을 두텁게 올리고 꿀잠에 빠지면, 맨눈으로 봐도 트러블이 진정된 걸 확인할 수 있지. 제형은 부드럽고 가벼워. 무더운 여름에도 쓸 수 있을 만큼 말이야. 사계절 스팟 케어 아이템으로 딱 맞아. 한 손에 쏙 들어올 만큼 크기가 자그마하지만 스팟 전용 제품이라 두고두고 쓸 수 있어. '케라크닐 PP 크림'은 성능도, 용량도 훈훈한 혜자템이야. 환절기가 찾아온 기념(?)으로 하나 장만하길 추천해♥ 듀크레이 '케라크닐 PP 크림' 30ml

환절기 PICK②

디오디너리 '히알루로닉 애시드 2%+B5'

거칠어진 피부에는 수분을 팡팡! 넣어줘야지. 갈증을 느끼는 피부에는 역시 히알루론산이 최고인데, 그 진가를 맛보고 싶다면 디오디너리 '히알루로닉 애시드 2%+B5'를 추천해. 손바닥에 또르르 떨어뜨린 후 피부에 가져대는 순간 영양 듬뿍 수분을 만끽할 수 있을 거야. 표면에만 남아 겉돌거나 메이크업이 밀린다든지 하는 현상은 없어. 속으로 쏙 스며들어 탱탱해진 피부 결을 느낄 수 있어. 이 아이템의 또 다른 매력은 바로 비건이라는 것! 알콜, 오일, 실리콘, 글루텐, 넛 프리에다가 동물실험을 반대해. 머리부터 발끝까지 착한 '히알루로닉 애시드 2%+B5', 선택하지 않을 이유가 없어♥ 디오디너리 '히알루로닉 애시드 2%+B5' 60ml

김은지 기자(라이킷팀) hhh50@asiae.co.kr