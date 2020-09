인천 한 공장서 큰불…4시간 만에 완전 진화

[아시아경제 성기호 기자] 인천 한 자동차 부품제조 공장에서 큰불났지만 4시간여 만에 완전히 진화했다.

26일 인천소방본부에 따르면 이날 오전 9시 15분께 인천시 서구 가좌동 한 자동차 부품 제조공장에서 불이 났다. 이 불로 연면적 1476㎡ 규모의 철골 구조물로 된 공장 2층 대부분이 탔으며 1층에도 불이 옮겨붙었다.

그러나 공장 건물 1층에서 작업 중인 근로자 9명과 2층 근로자 5명 등 14명은 신속히 대피해 인명피해는 없었다.

신고를 접수한 소방당국은 오전 10시 1분께 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 경보령인 '대응 1단계'를 발령하고 진화 작업을 벌였다.

소방관 80명과 펌프차 등 차량 36대뿐 아니라 소방헬기와 무인방수탑차 등도 화재 현장에 투입됐다.

소방당국은 화재 발생 1시간 17분 만에 대응 1단계를 해제했으며 오전 10시 53분께 큰 불길을 잡고 오후 1시 6분께 완전히 진화했다.

소방당국은 2층 내부에서 도장 작업을 하다가 처음 불이 시작한 것으로 보고 정확한 재산피해 규모와 화재 원인을 조사하고 있다.

