속보[아시아경제 허미담 기자] 26일 서울시는 오전 0시 기준 코로나19 확진자가 26명 늘어난 5178명이라고 밝혔다.

서울 지역 신규 확진자는 야구부·지인모임·노인요양센터 등 일상 곳곳에서 지속적으로 발생하고 있다.

