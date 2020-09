[아시아경제 성기호 기자] 국방부가 군내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 환자가 모두 완치됐다고 밝혔다.

국방부는 26일 오전 10시 기준 군내 코로나19 환자 1명이 완치돼 현재 관리 중인 환자는 없다고 밝혔다. 지금까지 군내에서는 총 111명이 확진 판정을 받았고, 모두 완치됐다.

보건 당국 기준 격리자는 18명, 군이 자체 기준에 따라 예방적 차원에서 격리하는 인원은 1704명이다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr