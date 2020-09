안유수 에이스경암 이사장, 추석 맞아 1억2000만원 상당 쌀 기부

[아시아경제 김종화 기자]재단법인 에이스경암 안유수 이사장이 민족 대명절 추석을 앞두고 1억2000만원 상당의 쌀을 기부하며 꾸준히 소외이웃을 위한 나눔 활동을 이어 가고 있다.

재단법인 에이스경암은 안유수 이사장이 추석을 맞아 독거노인 및 소년소녀가장들의 따뜻한 명절을 지원하기 위해 백미 10kg 5314포대를 경기도 성남시에 기탁했다고 밝혔다.

안유수 이사장은 지난 1999년부터 올해로 22년째 소외된 이웃을 위한 백미 기부 활동을 진행해오고 있으며, 일시적인 지원이 아닌 꾸준한 기부를 통해 사회의 어려운 이웃에게 격려의 마음을 전하고 있다. 현재까지 지역사회에 기부한 백미의 양은 10kg 기준 10만 7000여포대(1007t)에 이른다.

기증한 백미는 성남시 관내 독거노인 4963세대와 소년소녀가장 351세대 등 총 5314세대에게 전달될 예정이다. 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 장기화됨에 따라 부양의무자의 소득이 감소하거나 실직한 경우가 많아 지원 규모를 늘렸다. 이번 추석 명절에는 4847세대에 전달했던 지난 설 명절보다 기부 규모를 확대해 추가적으로 467세대가 혜택을 받을 수 있게 되었다.

안 이사장은 "명절은 독거노인이나 소년소녀가장들이 상대적으로 소외감을 느낄 수 있는 시기이며, 특히 올해는 코로나19의 확산으로 더욱 어려움을 겪고 있을 것"이라면서 "힘든 시기에 조금이나마 위로의 마음을 전할 수 있도록 기부 활동을 지속해나갈 것"이라고 전했다.

한편, 안 이사장은 시민들의 안전을 위해 불길과 맞서 싸우는 소방관들을 위한 나눔에도 앞장서고 있다. 지난 2010년부터 소방관들을 위해 총 5차례에 걸쳐 15억원을 기부했다. 또 지난 26년 간 소외 노인들을 위한 무료급식소와 경로 회관을 운영하는 등 다양한 사회공헌활동을 이어오고 있다.

