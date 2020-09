과일은 '닌자', 얼음은 '에버홈·쿠첸·필립스' 블렌더 성능↓

소비자원, 초고속 블렌더 8개 제품 분쇄성능 등 시험·평가

[아시아경제 문채석 기자]'닌자' 블렌더의 과일 등 일반재료 분쇄성능과 '에버홈', '쿠첸', '필립스' 얼음 분쇄성능이 상대적으로 떨어지는 것으로 나타났다.

한국소비자원은 닌자 등 초고속 블렌더 8개 제품의 분쇄성능, 소음, 내구성, 안전성 등을 시험·평가한 결과를 16일 발표했다.

닌자, 리큅, 바이타믹스, 에버홈, 쿠첸, 테팔, 필립스, 해피콜의 제품을 조사했다.

닌자의 일반재료(사과, 당근, 냉동과일, 생콩 등) 분쇄성능이 '보통' 수준으로, 8개 제품 중 성능이 가장 낮은 것으로 평가됐다.

리큅, 바이타믹스, 에버홈, 쿠첸, 테팔 등 5개 제품은 상대적으로 '우수'했다. 이 중 쿠첸의 가격이 가장 저렴했다.

에버홈, 쿠첸, 필립스 등 3개 제품의 얼음분쇄 능력은 '양호'한 수준으로, 다른 5개 제품보다 떨어졌다.

소음은 제품별로 84~90㏈을 기록했는데, 해피콜이 84㏈로 가장 작았다. 바이타믹스는 90㏈로 가장 컸다.

내구성은 에버홈이 가장 낮은 것으로 나타났다. 분쇄시험 후 용기 바닥면 일부가 벗겨졌다.

소비자원은 에버홈이 해당 부품을 개선하고, 소비자 요청 시 개선된 부품으로 무상 교체할 계획이라고 회신했다고 전했다.

리큅, 해피콜은 표시사항을 위반했다. 리큅은 식품용 기구 도안 표시를, 해피콜은 소재지 표시를 각각 누락했다. '식품 등의 표시·광고에 관한 법률'에 따른 '식품 등의 표시기준' 위반이다.

소비자원에 따르면 리큅, 해피콜이 표시사항을 개선했다고 답했다.

8개 제품 모두 안전성엔 이상이 없었다. 다만 용기 용량, 구성품, 보증 기간 등은 제품마다 차이가 있었다.

용기 용량은 1.45~2.0ℓ였는데, 에버홈이 1.45ℓ로 가장 작았다.

필립스만 유리로 만들어졌고, 나머지 7개 제품은 플라스틱 제품이었다.

보증기간은 1~7년으로 차이가 컸는데, 바이타믹스가 7년으로 가장 길었다.

양종철 소비자원 전기전자팀장은 "앞으로도 소비자의 합리적인 소비를 지원하기 위해 생활가전 제품에 대한 안전성 및 품질 비교정보를 지속적으로 제공할 예정"이라고 말했다.

