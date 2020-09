네오펙트, 더블유에스아이와 ‘스마트 밸런스’ 공급 계약…"B2B 영업망 확대"

[아시아경제 유현석 기자] 혁신 의료솔루션 전문기업 네오펙트 네오펙트 290660 | 코스닥 증권정보 현재가 3,930 전일대비 25 등락률 +0.64% 거래량 86,174 전일가 3,905 2020.09.11 10:16 장중(20분지연) 관련기사 네오펙트, 원격의료 사업 탄력…이재명 “규제 샌드박스 혁신산업 최대한 지원할 것”네오펙트, 美 의료클리닉 6월 영업익 225% 증가…"원격의료 확대적용 수혜"네오펙트, 213억 규모 유상증자 결정…"원격의료 시장 성장에 맞춰 투자여력 확보" close 는 의료기기 전문기업 더블유에스아이와 ‘스마트 밸런스’ 제품 공급계약을 체결했다고 11일 밝혔다.

더블유에스아이는 기술력과 안전성을 갖춘 의약품과 의료기기를 발굴 및 판매하는 업체로 국내 300여개의 병원 거래처를 보유하고 있다. 2019년 매출 231억원, 올해 상반기 누적 매출은 126억원이며, 지난 8월 코스닥시장 상장예비심사 승인을 받았다. 신주 상장 예정일은 12월 1일이다.

초도 계약 물량은 약 10억원 규모다. 이번 공급계약을 통해 네오펙트는 전국 정형외과 및 신경외과 병의원에 스마트 밸런스를 안정적으로 공급할 수 있게 됐다. 안정적인 수급처를 확보함에 따라 사업경쟁력이 더욱 높아질 전망이다.

현재 네오펙트는 정형외과 및 신경외과 수술 후 이용할 수 있는 재활기기 개발에 박차를 가하고 있다. 네오펙트와 더블유에스아이 양사는 네오펙트가 개발중인 제품군의 세일즈 및 마케팅 상호협력을 통한 판매채널 확대 및 잠재시장 수요 대응은 물론, 신제품 공동 개발도 추진할 예정이다.

스마트 밸런스는 네오펙트에서 처음 선보이는 제품으로 근골격계, 신경계 손상 환자 및 균형능력이 떨어지는 고령층을 대상으로 한 재활기기다. 앉기, 서기, 걷기 등 균형감각을 훈련하기 위한 재활훈련 게임을 제공하며, 사용자의 자세와 걸음걸이를 평가한다. 재활센터 및 가정에서도 사용할 수 있도록 설계해 이동이 제한적인 환자들의 치료 접근성을 높였다.

반호영 네오펙트 대표는 “양사가 지속적인 협력 관계를 유지하며 동반 성장할 것을 약속했다”며 “이번 업무제휴 및 공급계약을 통해 네오펙트는 기존 뇌신경 재활 위주의 재활의학과 영역에서 근골격계 재활을 위한 정형외과와 신경외과로 영업망을 확대하고, 향후 정형외과 및 신경외과 분야에서 사용할 수 있는 추가 라인업을 준비할 계획”이라고 말했다.

