목포시, 제10호 태풍 ‘하이선’ 대비 상황판단 회의 개최

재난관리부서, 관계기관 피해 최소화 위한 방안 논의

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 목포시는 제10호 태풍 ‘하이선’ 상륙에 대비해 김신남 부시장 주재로 4일 긴급상황판단 회의를 개최했다고 4일 밝혔다.

초강력 태풍 ‘하이선’은 몸집을 키우며 한반도를 향해 북상 중으로 우리 지역에는 오는 7일 오전에 접근할 것으로 예측되고 있다.

이에 김신남 부시장은 재난관리부서 13개 부서(해양항만과, 수산진흥과, 농업정책과 등) 및 목포기상대, 목포소방서 등 관계기관과 함께 긴급히 상황판단 회의를 가졌다.

김신남 부시장은 “이번 태풍은 한반도를 관통할 것으로 전망되는 만큼 강풍·풍랑 대비 간판 고정, 선박 결박·인양·대피 등 철저한 대비가 필요하다”고 점검 지시했다.

시는 도로시설물, 방조제, 산사태 대비 점검, 배수로 환경정비 등 시설 안전점검을 하고 해안가 등 저지대 침수대비 배수펌프장도 확인 점검하는 한편, 태풍 경로를 예의주시하며 태풍 대비에 만전을 기울이고 있다.

목포시 관계자는 “인명 및 재산피해가 최소화되고 시민 불편사항이 발생하지 않도록 목포 경찰서, 소방서 등 관련 유관 기관과 적극적으로 협력해 점검과 지원에 총력을 다할 방침이다”고 밝혔다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr