가을 노화, 하나로 '스킵케어'하는 뷰티 신상

키엘 크림, 숨 에센스, 설화수 앰플, AHC 마스크

[컬처&라이프부 최정화 기자] 뷰티 업계는 환절기 계절인 가을을 맞아 안티에이징 준비가 한창이다. 안티에이징 크림부터 아이크림 1통을 마스크 1장에 담은 마스크팩까지 가을 노화를 한 번에 케어해줄 스킵 안티에이징 신제품을 만나보자.

7가지 노화 징후 한 번에 케어 하는 키엘의 수퍼 크림

키엘의 수퍼 크림은 탄력, 리프팅, 주름, 윤기, 보습·영양, 피부결, 피부톤까지 7가지 대표적인 노화 징후들을 한 번에 케어하는 똑똑한 안티에이징 크림이다. 소비자 자가 테스트 결과 96%가 피부 노화의 흔적 개선을 경험한 강력한 안티에이징 효과를 선사한다. 속까지 영양 가득한 쫀쫀한 텍스처가 피부에 녹아들 듯 부드럽게 발린다.

10년 간의 발효 과학 정수 집약한 숨37°의 숨마 엘릭서 8-미라클 파워 에센스

숨37°에서 새로 선보인 숨마 엘릭서 8-미라클 파워 에센스는 숨37°의 10여년에 걸친 발효 연구의 결실이자 발효 과학의 집약체로, 탄력이 저하되고 피부결이 거칠어지는 등 다양한 피부 노화 징후를 다각도로 케어한다. 숨37°의 핵심 성분이자 자연?발효의 정수인 싸이토시스®를 비롯, 난꽃의 생명력을 담은 발효 성분 오키드 Y 콤플렉스TM와 로마 황제의 처방을 재해석한 발효 성분 골든 엘릭서TM가 피부 본연의 힘을 키워준다.

진귀한 인삼성분 6000배 농축한 설화수의 자음생앰플

설화수는 외부 자극으로 시달린 피부를 개선시켜주는 안티에이징 신제품 자음생앰플을 출시했다. 자음생앰플의 핵심 성분인 진세노믹스™는 인삼에 들어있는 30여 가지 사포닌 중 피부에 특히 효과적인 진귀한 인삼 성분을 6,000배 이상 농축한 활성뷰티사포닌이다. 외부 환경으로 인해 자극받은 피부를 효과적으로 개선하는데 도움을 주고, 피부 장벽 강화에 탁월한 성분이다. 여기에 1,000일간의 재배 기간 중 단 일주일만 수확할 수 있는 귀한 원료인 고농축 진생베리를 담아 빠르고 강력한 안티에이징 효과를 선사한다.

아이크림 1통을 마스크 1장에 담은 AHC의 타임 리와인드 리얼 아이크림 마스크 포 페이스

AHC가 아이크림 1통의 핵심 성분을 고스란히 담은 마스크팩 타임 리와인드 리얼 아이크림 마스크 포 페이스를 출시했다. 아이크림 핵심 성분과 동일한 100% 인체 유사 구조 콜라겐과 엘라스틴을 비롯하여 35가지 펩타이드, 성장인자, 비타민, 히알루론산, 단백질 등을 그대로 함유해 아이크림의 안티에이징 효과를 마스크 1번 사용만으로도 느낄 수 있다.

