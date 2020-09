신한은행, 개인형IRP 고객 대상 'IRP 성적표 확인' 이벤트

개인형IRP 신규, 자동이체 등록, 보유상품을 변경하는 고객 대상 상품 증정

[아시아경제 조강욱 기자] 신한은행은 개인형IRP 고객을 대상으로 내달 31일까지 '나의 IRP 성적표를 확인하세요!' 이벤트를 실시한다고 3일 밝혔다.

신한은행은 이번 이벤트 기간 중 ▲개인형IRP 계좌 10만원 이상 신규 및 유지 ▲자동이체 10만원(1년) 이상 신규 및 유지 ▲보유상품(원금 10만원 이상 또는 좌수 10만좌 이상)을 변경한 고객 대상으로 세가지 요건 충족여부에 따라 추점을 통해 LG 코드제로9 무선청소기(2명), 다이슨 에어랩(10명), 스타벅스 아메리카노 모바일 교환권(3,000명)을 제공한다.

이벤트 기간 동안 신한 쏠(SOL)에서 경품추첨 요건을 실시간으로 확인할 수 있는 '나의 IRP 성적표'를 통해 성적표에 도장을 찍는 재미를 느끼며 개인형IRP로 연금준비를 할 수 있다. 또한 신한 쏠(SOL)에 미래설계 웹 카드뉴스인 'IRP 비타민'을 제공해 IRP가입부터 수익률관리, 연금수령에 대한 유익한 정보를 확인할 수 있다.

신한은행 관계자는 "누구나 쉽게 참여 가능한 이번 이벤트를 통해 많은 고객들이 개인형IRP를 잘 이해하고 연말 세제혜택까지 받기를 바란다"며 "앞으로도 고객의 연금관리를 위해 지속적으로 상품과 서비스를 업그레이드 하겠다"고 말했다.

자세한 사항은 신한은행 홈페이지와 신한 쏠(SOL), 영업점에서 확인할 수 있다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr