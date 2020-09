정 총리 "의료공백 우려, 공공의료기관 역할 어느 때보다 중요"

[아시아경제 이광호 기자]엄중한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기상황에서 전공의들의 업무중단이 13일째 계속되면서

정세균 국무총리는 2일 "의료공백 우려가 커지고 있는 지금, 공공의료기관의 역할이 그 어느 때보다 중요한 시기"라고 강조했다.

정 총리는 이날 대전 대덕구 대전보훈병원을 방문해 이 같이 말했다. 정 총리의 이날 방문은 의료계 집단휴진에 대비한 비상진료체계 가동 현장을 점검하고, 관계자들을 격려하기 위해 이뤄졌다.

정 총리는 먼저 송시헌 대전보훈병원장으로부터 의료계 집단휴진으로 인한 의료공백 대비 비상진료체계 가동 현황을 보고받고, 병원 내 응급실을 점검했다.

정 총리는 이 자리에서 "대전보훈병원은 24시간 응급환자 진료가 가능한 비상진료체계를 갖추고 있을 뿐 아니라, 감염병전담병원으로서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19와)의 싸움에서도 중추적인 역할을 수행하고 있다"고 격려했다.

이어 "정부는 무고한 국민들께서 의료서비스를 받지 못해 피해를 보시는 일이 없도록 비상진료체계를 가동하고, 집단휴진 피해신고·지원센터를 운영할 뿐만 아니라 의료계와도 진정성을 갖고 폭넓게 소통하면서 하루빨리 의료기관이 정상화될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 언급했다.

