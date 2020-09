[아시아경제 온라인이슈팀] 레이싱모델 박시현이 근황을 전했다.

최근 박시현은 자신의 SNS에 사진 한 장을 게재했다.

사진 속 박시현은 생일 케이크를 들고 환한 미소를 짓고 있다. 특히 아찔한 옐로우색 비키니가 그의 건강미를 돋보이게 한다.

한편 박시현은 원챔피언십 링걸 외에 'DJ SIENA'라는 이름으로도 활동하며 아시아 전역의 음악 페스티벌의 초청을 받으며 인기를 끌고 있다.

