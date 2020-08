충북지역 대학생 약 150명 참석

[아시아경제 박선미 기자] 예금보험공사는 21일 가스안전공사, 보건복지인력개발원, 소비자원과 공동으로 충북지역 대학생 대상 온라인 취업캠프를 개최했다.

취업캠프에는 건국대학교, 서원대학교, 세명대학교, 청주대학교, 충북대학교 등 충북지역 대학생 약 150명이 참석했다. 취업전략 특강, 4개 기관의 신입직원 채용절차 등에 대한 설명 및 재직자와의 1대1 취업 상담 등이 진행됐다. 특히 올해는 코로나19 확산 방지를 위해 온라인을 통한 실시간·양방향 소통방식으로 진행된 점이 특징이다.

취업캠프에 참가한 한 학생은 "취업을 앞두고 걱정이 많았는데, 알찬 프로그램 덕분에 자신감을 갖게 됐다"며 "오늘 알게 된 꿀팁을 활용해 얼어붙은 취업시장을 잘 극복해 나가겠다"고 소감을 전했다.

