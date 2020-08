㈜두산, 신한금융지주에 네오플럭스 판다…매각 가격 730억원

최종 인수금액은 실사·매매대금 조정 후 결정



[아시아경제 이기민 기자] ㈜ 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 41,750 전일대비 2,700 등락률 -6.07% 거래량 159,795 전일가 44,450 2020.08.20 15:30 장마감 관련기사 박정원 두산 회장, 올해 상반기 보수 8억7000만원 수령 [기업 자금조달] 두산, 조기상환 가능한 옵션부사채 발행[특징주]두산, 자회사 실적호조·그린뉴딜 수혜 소식에 급등세 close 이 재무구조 개선(자구안)을 위해 벤처캐피털 네오플럭스를 신한금융지주에 매각하기로 했다.

㈜두산은 네오플럭스 보유 지분 96.77%를 신한금융지주에게 매각하는 계약을 체결했다고 20일 공시했다. 매각 대금은 730억원(잠정)으로, 거래 종료일은 다음달 29일이며 최종 인수금액은 향후 확인 실사와 매매대금 조정을 거쳐 확정된다.

㈜두산 측은 "네오플럭스 지분은 두산중공업과 관련해 채권단에 담보로 제공됐던 것으로, 매각대금도 일단 담보로 쓰인다"고 말했다.

두산중공업은 지난 2일 골프장 클럽모우CC를 하나금융-모아미래도 컨소시엄에 매각하면서 매각대금 1850억원 가운데 일부 회원권 입회보증금 반환비용을 제외한 대금으로 채권단 차입금으로 상환했다.

두산중공업은 그간 두산건설 경영 악화, 원전 사업 중단 등의 악재로 인해 자금난을 겪어왔다. 이에 두산이 3조원의 유동성 확보를 조건으로 채권단으로부터 총 3조6000억원을 지원 받았다. 두산중공업은 경영난을 해소하기 위해 올해 초부터 명예퇴직, 유휴인력 휴업, 임직원 복지지원 잠정중단, 임원 일부 급여 반납 등을 진행했다.

박정원 두산그룹 회장이 지난 6월 연내 1조원 규모의 유상증자와 자본 확충을 담은 경영 정상화 계획을 직접 밝히기도 했다.

유동성 확보의 일환으로 ㈜두산과 박 회장 등 특수관계인은 두산솔루스의 지분을 사모펀드 운용사인 스카이레이크 인베스트먼트에 매각하는 양해각서(MOU)를 체결했고, 두산건설·두산인프라코어 등을 시장에 내놨다.

두산그룹 측은 "재무구조개선 계획을 차질 없이 이행해 두산중공업을 조속히 정상화하고 채권단 지원 자금을 상환해 나갈 예정이다"고 설명했다.

