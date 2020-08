[아시아경제 이정윤 기자] 서울 중구에 위치한 삼성전자 콜센터 직원이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

20일 서울 동작구에 따르면 삼성전자 콜센터에 근무하는 40대(동작 102)가 전날 오후 코로나19 확진 판정을 받아 생활치료센터로 이송됐다. 다른 지역에서 거주하고 있는 접촉자 1명은 검사를 진행할 예정이다.

동작구보건소는 102번 확진자가 직장에서 다른 확진자를 접촉해 감염된 것으로 추정하고 있다. 이 확진자는 지난 16일, 18~19일 마스크를 착용한 상태에서 택시, 지하철 등 대중교통을 이용했다. 17일에는 사당1동 집에서 종일 머문 것으로 조사됐다.

