서울 강서구, 네이버 밴드 활용 트레이닝 영상 방송

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 코로나19 장기화로 지친 구민들이 활력을 되찾고 건강한 일상생활로 빨리 돌아갈 수 있도록 모바일 라이브 '방구석 트레이닝‘ 프로그램을 운영하고 있다.

모바일 라이브 ‘방구석 트레이닝’은 코로나19 사태 장기화로 외부 활동이 줄어든 구민들의 건강을 위하여 모바일을 통해 실시간으로 전문 강사들이 운동방법과 자세 등을 안내하는 프로그램이다.

방구석 트레이닝은 8월6일부터 10월29일까지 매주 목요일 오전 9시부터 10시 모바일 앱 ‘네이버 밴드’를 통해 생방송으로 진행된다.

올바른 걷기의 필요성과 이해(자세교정), 걷기속도 향상을 위한 컨디셔닝과 유연성 강화, 근력운동과 밸런스 코어운동 등 남녀노소 누구나 영상을 보면서 따라 하기 쉬운 신체활동 프로그램들로 구성됐다.

운동을 함께하면서 참여자들 끼리 채팅을 통해 실시간으로 소통할 수도 있다.

방구석 트레이닝 프로그램은 강서구민이면 누구나 참여할 수 있으며, 스마트폰에 모바일 앱 ‘네이버 밴드’를 설치, 회원가입 후 ‘강서구보건소’를 검색해 ‘방구석 트레이닝 밴드’에 가입하면 된다.

가입 후 매주 목요일 오전 9시 네이버 방구석 트레이닝밴드에 접속해 실시간 영상을 보면서 함께 운동을 진행하면 된다.

노현송 구청장은 “코로나19 사태 장기화로 몸과 마음이 지쳐있을 구민들을 위해 집에서 누구나 따라할 수 있는 모바일 운동 프로그램을 마련했다”며 “많은 구민들이 참여해 코로나 스트레스도 떨쳐내고 일상의 새로운 즐거움을 찾는 계기가 됐으면 한다”고 말했다.

문의는 강서구청 의약과로 하면 된다.

