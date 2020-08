정 총리 "안전한 치료제·백신 개발·확보될 때까지 모든지원 다할 것"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 20일 "안전한 치료제와 백신이 개발·확보될 때까지 예산, 규제개선 등 가능한 모든 지원을 다할 것"이라고 말했다.

정 총리는 이날 서울 종로구 삼청동 총리공관(삼청당)에서 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제·백신 개발·확보 전망 및 정책방향'을 주제로 제15차 목요대화를 개최하고 이같이 밝혔다.

정 총리는 "최근 방역 수칙을 지키지 않은 일부의 일탈로 인해 코로나19의 대규모 확산 우려가 현실화되는 상황"이라며 "안전이 확보된 치료제와 백신의 보급에 수개월 이상이 소요될 것으로 예상되는 만큼 현재로서는 지역발생 최소화가 가장 효과적인 방법이며, 더욱 엄정하고 철저한 방역조치를 이어가겠다"고 강조했다.

이번 목요대화에서는 우리와 외국의 개발현황을 확인하고, 국내개발과 해외제품 확보를 병행하는 정부의 투트랙(Two-Track) 전략에 대한 진행상황을 점검했다.

또한 각 기업에서 추진하고 있는 치료제·백신 개발 관련 애로사항을 청취하고, 정부 측에서 필요한 지원사항들을 논의했다.

회의에는 오명돈 서울대 의대 교수, 성백린 연세대 생명공학과 교수, 서정진 셀트리온 회장, 안재용 SK바이오사이언스 대표이사, 지희정 제넥신 사장, 묵현상 범부처신약개발사업단장, 박능후 보건복지부 장관 등이 참석했다.

한편 이번 목요대화는 최근 코로나19 확산세를 고려해 회의 전기간 동안 마스크를 착용했으며, 필요한 최소인력으로만 진행했다.

