[아시아경제 이현주 기자] 교육부와 한국과학창의재단은 4주간 실시간 쌍방향 온라인 플랫폼을 활용한 원격 연수를 실시한다고 20일 밝혔다.

31일부터 다음달 24일까지 진행되는 이번 연수는 2학기 원격수업의 질을 높이기 위해 전국 초중고 교원을 대상으로 진행된다. 교원들의 디지털 활용 능력과 교육 경험, 전문성 등을 고려한 맞춤형 과정으로 기본·심화 과정이 운영된다.

연수에 참여하고 싶은 교사들은 한국과학창의재단 종합교육연수원 홈페이지에 가입 후 별도 수강신청 홈페이지에서 21일부터 수강 신청이 가능하다. 강좌를 수료하면 직무 연수로 인정된다.

