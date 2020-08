홍남기 "2021년 한국판 뉴딜에 20조원 재정지원"(상보)

'산업지능화펀드' 4000억원 조성

9월까지 공공기관별 성과 창출 세부계획 수립

[아시아경제 이광호 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 20일 "한국판 뉴딜을 위해 2021년 예산안에 20조원을 웃도는 재정지원소요를 반영할 것"이라고 말했다. 아울러 "3차 추가경정예산(추경)에서 마련한 4조8000억원을 하반기 100% 집행 완료하겠다"고 피력했다.

홍 부총리는 이날 서울 여의도 수출입은행에서 열린 제2차 한국판 뉴딜 관계장관회의 겸 제14차 비상경제 중앙대책본부회의에서 "한국판 뉴딜 추진 후속조치들을 속도감있게 준비·추진중"이라며 이같이 밝혔다.

홍 부총리는 특히 "뉴딜 펀드 조성에 대한 집중논의가 있을 예정"이라며 "조속한 시일내 내용을 확정해 발표할 계획"이라고 언급했다.

이어 "재정의 마중물 역할에 더해 민간의 풍부한 유동성이 한국판 뉴딜이라는 생산적인 투자로 이어질 수 있도록 유인 체계를 마련하겠다"고 덧붙였다.

이날 회의에서는 한국판 뉴딜 2021년 재정투자계획을 비롯해 ▲디지털 기반 산업 혁신성장전략 ▲한국판 뉴딜 뒷받침을 위한 공공기관 역할 강화방안 등도 논의됐다.

홍 부총리는 "디지털 혁신 선도기업에 집중 투자하는 4000억원 규모의 '산업지능화펀드'를 조성해 초기 유망기업들의 기술 사업화를 적극 지원할 것"이라고 강조했다.

또 "(공공기관의 역할 강화를 위해) 5대 분야에서 40개 중점 관리 프로젝트를 선정하고, 137개 플러스(+) 알파(α) 개의 자율 확산 프로젝트도 발굴해 '투 트랙'으로 추진하겠다"며 "공공기관별 세부 계획은 9월 말까지 수립해 실제 성과 창출을 지원할 것"이라고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr