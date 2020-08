성북구 공정무역 페어 카페 모집

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 지속가능한 ‘공정함’의 문화를 함께 만들기 위해 성북구 내 카페를 대상으로 '성북구 페어카페'를 모집한다.

'성북구 페어카페'는 공정무역 제품판매와 공정무역 지역 네트워크 모임 활성화 추진 등을 통해 구민들에게 좀 더 쉽게 공정무역 상품을 소비할 수 있는 여건을 마련해주어 지속 가능한 공정무역 지지기반 조성을 위한 역할을 수행하는 역할을 하게 된다.

모집기간은 8월10일부터 8월31일까지.

모집대상 및 규모는 성북구 내 300여개 카페 중 공정무역제품 입점 및 홍보에 관심이 있는 카페 7개소를 선착순 모집한다.

신청방법은 페어라운드(공정무역센터) 페이스북, 인스타그램 방법으로 신청 가능하다.

선정된 페어카페에게는 공정무역 상품(커피 등)의 입점 지원 및 공정무역 쿠폰 사용처 지정, 홍보물 제작 및 SNS 업로드를 통한 적극적 홍보 지원, 카페 내 공정무역 관련 지역 네트워크 활성화를 지원한다.

이승로 성북구청장은 “ 성북구 페어카페는 단순히 커피를 파는 곳이 아니라 문화를 만들고 사람을 연결하는 공간으로, 공정한 성북구를 실현하고자 하는 카페들의 많은 참여를 부탁드린다.”고 전했다.

성북구 페어카페에 대한 보다 자세한 내용은 성북구 공정무역센터나 성북구 주민공동체과로 문의하면 된다.

