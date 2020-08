뉴욕증시, S&P500 사상 최고 마감…"약세장서 가장 빠른 회복"

18일 0.23% 상승한 3389.78에 거래 마쳐…"2월 고점서 이날까지 126거래일 걸려"

다우는 하락, 나스닥은 신기록 경신 마감…기업 실적-경제지표-부양책 협상 소식 등 주목

[아시아경제 정현진 기자] 미국 뉴욕증시에서 18일(현지시간) S&P500 지수가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 손실분을 모두 회복하고 지난 2월 기록한 사상 최고치를 경신했다. 미·중 갈등과 미국의 추가 경기부양책 협상 난항에도 경제가 회복될 것이라는 낙관론이 시장을 끌어올리고 있는 것으로 보인다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 S&P500 지수는 이날 전일대비 0.23%(7.79포인트) 오른 3389.78에 장을 마감했다. 이는 앞선 최고 기록인 3386.15(2월 19일)를 넘어선 것으로, 코로나19 여파로 2~3월 폭락한 주가를 모두 회복했다.

시장에서는 S&P 최고치 경신을 두고 미 연방준비제도(Fed)가 시장에 개입, 기준금리를 '제로(0%)'로 낮춘 이후 주식시장으로 자금이 몰려들었고 국채금리 하락에 추가로 증시가 상승세를 보인 것으로 평가했다. 특히 S&P500의 25% 가량을 구성하고 있는 아마존과 알파벳, 페이스북 등이 지수를 끌어올렸다.

월스트리트저널(WSJ)은 "지난 2월 고점에서 이날 고점에 이르기까지 126거래일이 걸렸으며 약세장에서 가장 빠른 속도로 회복한 것"이라고 설명했다.

시장은 주요 기업의 실적과 경제지표, 부양책 협상 소식 등에 집중, 혼조세를 보였다. 다우존스 30 산업평균지수는 전장대비 0.24%(66.84포인트) 하락한 2만7778.07에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.73%(81.12포인트) 상승한 1만1210.84에 장을 마감했다. 나스닥은 전날에 이어 이날도 사상 최고 기록을 깼다.

이날 월마트와 홈디포 등 미국의 대표 유통기업들은 2분기에 시장의 예상보다 양호한 실적을 냈다고 발표했다. 다만 이 실적이 정부의 부양책 도움을 받은 것이라는 점을 감안했을 때 현재 교착상태에 놓인 추가 부양책 협상 결과에 따라 이 기업들의 향후 실적이 영향을 받을 수 있을 것이라는 우려가 나왔다. 이에 월마트와 홈디포 주가는 이날 모두 하락 마감했다.

미 상무부가 7월 신규 주택착공 실적은 전월대비 22.6% 증가한 149만6000채를 기록했다고 발표한 점도 증시 강세를 거들었다. 주택착공은 WSJ이 집계한 전문가 전망치 4.6% 늘어난 124만 채를 훌쩍 넘어섰다.

다만 미국의 추가 경기부양책 협상에 대한 불확실성이 크다는 점이 시장의 우려를 낳고 있다. 백악관-공화당과 민주당은 협상의 실마리를 찾지 못하며 갈등이 더욱 커지고 있다. 이날 공화당이 당초 안보다 규모가 줄어든 부양책 법안을 검토 중이라는 소식도 나왔다. 스티븐 므누신 재무부 장관은 민주당 지도부가 합리적인 안에 대해 논의하는 것도 거부하고 있다고 비판했다.

뉴욕증시 전문가들은 S&P500 지수의 신기록 경신에도 전망은 불투명하다고 지적했다. CNBC방송에 따르면 앤드루 슬리먼 모건스탠리 투자관리 디렉터는 "좋아보이는 뉴스가 많이 있는 듯 하다. 하지만 시장이 부정적인 뉴스에 매우 취약하다고 본다"면서 "상승세를 보인 주식의 종류를 보면 리스크가 높다"고 말했다.

클라펠트 시티즌 프라이빗 웰스의 마이클 한스 최고투자책임자(CIO)는 마켓워치에 "쉬운 상승은 지나갔다는 것이 우리의 느낌"이라면서 "회복력 있는 소비자가 있었고 지수는 사상 최고치로 올랐지만, 지속적인 통화와 재정부양책이 없이 소비와 노동시장, 경제활동의 개선이 유지될 수 있을 것인지 불분명하다"고 말했다. 그는 "부양 정책들은 영원히 유지되지는 않을 것이다"고 덧붙였다.

