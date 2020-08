[아시아경제 호남취재본부 박용철 기자] 18일 보성군 보성읍 시가지에 살수 작업이 한창이다. 보성군은 폭염 사고를 예방하기 위해 보성읍과 벌교읍 주요 시가지 도로와 주택가를 중심으로 살수 작업을 실시하고 있다.

