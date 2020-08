경남대 박재규 총장, 지자체·대학 협력 기반 지역혁신 간담회 참석

경남 지역혁신 플랫폼 사업 추진 방향과 지역 혁신 방향 모색

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남대학교 박재규 총장은 경남 창원 ‘LG전자 창원 연구개발(R&D)센터’에서 열린 ‘2020 경상남도 지자체-대학 협력기반 지역혁신 플랫폼’ 간담회에 참석했다고 18일 밝혔다.

이날 간담회에는 유은혜 부총리 겸 교육부 장관, 김경수 경남도지사, 경남대 박재규 총장, 경상대 권순기 총장, 노정혜 한국연구재단 이사장 등 지역혁신기관 대표들과 지역 대학생들이 참여했다.

경남 지역혁신 플랫폼의 사업 추진 방향과 청년층이 정착해 살고 싶은 지역을 만들기 위한 혁신 방향 등을 모색했다.

‘지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업’은 문재인 정부의 핵심 정책 중 하나인 ‘지역혁신 및 국가균형발전’의 일환으로, 지역의 대학이 지방자치단체와 협력해 우수인재를 육성하고 청년의 지역정주를 높이는데 핵심역할을 하도록 지원하는 사업이다.

지역혁신 플랫폼으로 선정된 경남은 지역 내 17개 대학과 경남도교육청, LG전자, 한국전기연구원 등 49개 지역혁신기관이 플랫폼을 구성해 ‘제조 엔지니어링’과 ‘제조 ICT’, ‘스마트공동체’ 등의 3대 핵심 분야에 협력한다.

