[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 17일 저녁 6시55분께 대구시 달서구 성당동 4층짜리 상가건물 1층 식당에서 불이 났다.

때마침 건물 인근을 지나다 화재를 목격한 오토바이 운전자의 신고를 받은 소방구조대가 출동했을 당시 식당 내부 입구에 쓰러져 있던 여성 주인 A(54)씨는 병원으로 옮겨진 뒤, 사망 판정을 받았다.

불은 음식점 내부 40㎡와 집기 등을 태워 370여만원(소방서 추산) 상당 피해를 내고 13분 만에 진화됐다. 4층짜리 건물이지만 대부분 사람이 없어 화재 당시에는 1명만 대피한 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 "감식을 통해 방화 여부를 조사해야 한다"며 "숨진 A씨 부검도 진행할 예정"이라고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr