'라임 수사' 송삼현 서울남부지검장 사의…검찰 고위직 공석 9곳

법무부에 사직원 제출…일신상 이유

지난해 7월 지검장 임명…1년만 사임

라임자산운용 관련 수사에도 영향 전망

[아시아경제 유병돈 기자] 송삼현(58·연수원 23기) 서울남부지검장이 사의를 표명했다.

24일 법무부와 검찰에 따르면 송 지검장은 최근 일신상의 이유로 법무부에 사표를 제출했다.

전남 고흥 출신으로 순천고와 한양대 법학과를 졸업한 송 지검장은 서울중앙지검 특수3부장, 대검찰청 미래기획단·형사정책단장 등을 거쳐 2017년 검사장으로 승진했다.

수원지검 특수부장으로 근무하던 2009년 시진핑(習近平) 당시 중국 국가부주석의 평전을 번역·출간한 '중국통'이기도 하다.

검찰에서는 송 지검장이 라임자산운용 비리 의혹 수사를 지휘하면서 청와대와 여권 상대 수사도 진행 중이었던만큼 해당 사건 수사에 영향을 줄 가능성도 있다는 분석이 나온다.

서울남부지검 형사6부(부장검사 조상원)는 라임의 전주(錢主)로 알려진 김봉현(46) 스타모빌리티 회장에게서 뇌물을 받고 금융감독원 검사 정보를 넘겨준 혐의로 김모(46) 전 청와대 경제정책비서관실 행정관을 지난 5월 구속 기소했다.

'노무현을 사랑하는 사람들의 모임'(노사모)에서 필명 '미키루크'로 이름을 알린 이상호(55) 더불어민주당 부산 사하을 지역위원장도 김 회장으로부터 8000여만원대 금품을 수수한 혐의로 전날 구속됐다.

한편, 송 지검장이 사표를 내면서 검사장급 이상 공석은 아홉 자리로 늘었다. 법무부는 다음주 검사장급 고위간부 승진·전보 인사를 단행할 예정이다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr