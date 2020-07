[아시아경제 유병돈 기자] 진양산업 진양산업 003780 | 코스피 증권정보 현재가 3,660 전일대비 15 등락률 +0.41% 거래량 459,535 전일가 3,645 2020.07.24 15:30 장마감 close 은 보통주 1주당 30원을 현금으로 균등 배당한다고 24일 공시했다.

이번 배당은 분기배당으로 보통주 이외 다른 주식에 대해서는 배당하지 않으며, 총 배당금은 4억원이다.

배당기준일은 지난달 30일이며, 주주총회를 통해 확정할 예정이다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr