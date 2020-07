[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 23일 오후 코엑스에서 열린 전국 최초 스타트업 오픈 이노베이션에 참석했다.

강남구는 참신한 아이디어와 기술을 가진 스타트업을 발굴하기 위해 ▲스마트시티 ▲행정·민원서비스 ▲청소 ▲재난안전 등 6개 분야에서 10개 기업을 최종 선정했다.

구는 실제 행정에 도입 가능 여부를 검토 후 오는 10월 ‘스타트업 페스티벌’에서 진행상황을 공개한다.

