에이스침대, 상반기 신혼 침대 키워드는 '안락·실용·대형'

예비 부부 대상 맞춤형 멤버십 서비스 '에이스 웨딩멤버스' 가입 고객 분석

[아시아경제 김종화 기자]에이스침대가 올해 상반기 신혼 부부들의 침대 구매 트렌드를 분석한 결과, 안락함과 실용성을 동시에 만족시키는 침대를 선호하는 것으로 나타났다.

에이스침대는 지난 1월~6월까지 예비 부부를 대상으로 운영하는 맞춤형 서비스 '에이스 웨딩멤버스' 가입 고객 판매 데이터를 통해 나타난 침대 구매 트렌드는 안락한 디자인과 큰 사이즈인 것으로 분석됐다.

올 상반기 에이스 웨딩멤버스 가입자 중 약 77%에 해당하는 고객들은 멤버십 혜택을 받아 실제 제품 구매로까지 이어졌다. 실 구매자들은 침대와 함께 침실을 꾸밀 수 있는 협탁, 노르웨이 명품 리클라이너 스트레스리스 등을 함께 구매했다.

신혼부부가 가장 많이 선택한 프레임은 에이스침대의 대표 베스트셀러 'BRA-1439'였다. BRA-1439는 가죽과 우드 재질이 조화롭게 어우러져 포근한 침실 인테리어를 연출할 수 있는 침대로 안락함과 실용성을 동시에 만족시킨다. 매트리스는 전 세계 15개국에서 특허를 획득한 하이브리드 Z스프링이 적용된 고급형 라인 HYBRIDTECH RED, HYBRIDTECH Ⅶ 제품을 가장 많이 선택했다.

올해도 침대의 '거거익선(巨巨益善)' 트렌드는 계속됐다. 에이스 웨딩멤버스를 통해 구매한 소비자 10명 중 6명(61%)은 킹 사이즈 매트리스를 구매했다. 이는 전년 대비 10% 증가한 수치로 편안한 수면을 위해 대형 사이즈의 침대를 구매하는 경향이 점차 두드러지고 있기 때문인 것으로 분석된다.

이외에 신혼 부부의 선택을 받은 침실 스타일은 ▲침실을 호텔처럼 꾸미는 호텔식 인테리어 침대 'BMA-1147', 'BMA-1148' ▲박보검 침대로 인기를 끈 'LUNATO III', 'OPALO' ▲모던스타일의 저상형 침대 'BRA-1446' ▲곧 태어날 아이를 고려한 패밀리형 침대 'BMA-1150' 등이 인기였다.

에이스 웨딩멤버스는 지난 2014년부터 운영하고 있는 멤버십 서비스다. 구매금액별 사은품 증정과 제휴 신용카드 결제 시 최대 82만 8000원의 캐시백 혜택, 리클라이너와 매트리스 연계 품목 등에 할인 및 사은품을 증정해 예비 부부들에게 큰 인기를 얻고 있다.

에이스침대 관계자는 "외부 활동이 줄어들면서 집 안, 특히 침실을 아늑하게 꾸미고자 하는 부부들이 점차 늘어날 것으로 예상된다"면서 "혼수 준비를 하는 예비 부부들을 위한 에이스 웨딩멤버스에 많은 관심과 참여를 바란다"고 전했다.

한편, 에이스 웨딩멤버스는 에이스침대 홈페이지에서 간단하게 가입할 수 있다. 올해 결혼이 예정된 예비 부부라면 누구나 기본적인 개인 정보와 결혼 관련 증빙 이미지(예식장 계약서, 청첩장 등)를 등록하면 회원 혜택을 받을 수 있다. 가입은 모바일 홈페이지에서도 가능하다.

