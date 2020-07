로지스팟, 보령제약 의약제품·원재료 운송 업무 디지털화

보령제약의 충남 예산 생산단지 증설에 따라 추가되는 운송업무 디지털화

[아시아경제 김철현 기자] 통합 운송관리 서비스 기업 로지스팟은 보령제약과 '통합운송관리 서비스' 공급 계약을 체결하고 의약제품과 원재료 운송 방식을 디지털화한다고 23일 밝혔다.

보령제약은 지난해 충남 예산에 새롭게 의약품 생산공장을 준공하고 올해부터 본격적으로 가동하고 있으며 이로 인해 추가되는 운송업무를 효율적으로 진행하기 위해 로지스팟의 통합운송관리 서비스를 도입하기로 했다.

그동안 화물차의 배차부터 운송완료까지 전화, 이메일을 통해 수시로 연락하면서 처리하던 업무를 디지털화 하면서 화물 운송 프로세스에 대한 가시성이 확보될 것으로 보인다. 운송 정보를 엑셀에 하나씩 기록하면서 관리하던 업무가 디지털화를 통해 쉽고 편리하게 데이터를 확보할 수 있게 되면서 통합적인 운송 관리가 가능해진다.

또한 의료제품 생산을 위한 원재료 수급과 의료 완제품의 각 지역별 공장, 거래처 등으로의 운송업무가 체계적으로 진행되면서 운송 담당 직원들의 생산성 향상과 유기적인 커뮤니케이션을 통한 물류 업무 전반의 효율화도 기대하고 있다.

박준규 로지스팟 대표는 "바이오 및 의약 산업의 성장에 따라 로지스팟도 이 분야의 다양한 기업들과 운송 프로세스와 관리방식을 협업하고 있다"며 "특히, 화물차의 온도를 실시간으로 관리할 수 있는 온도관제 기능은 온도에 민감한 원재료 운송이 필요한 기업들로부터 많은 관심을 받고 있다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr